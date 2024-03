Le Forum des Établissements et Services Médico-sociaux s’est tenu au Colisée le 20 mars dernier

Destiné aux partenaires professionnels (secteur sanitaire, Education Nationale, Protection de l’enfance, MDPH, ARS, etc.), ce forum a réunit différents stands d’information sur tous les services et dispositifs spécialisés pouvant proposer des prestations adaptées aux besoins des enfants et des jeunes en situation de handicap.

Les professionnels des Organismes Gestionnaires présents* ont proposé à leurs visiteurs des stands sur lesquels les prestations médico-sociales ont été explicitées.

Ils ont mis l’accent aussi sur la coopération possible et indispensable entre différents services et dispositifs lorsque des réponses coordonnées sont nécessaires pour favoriser la fluidité du parcours des jeunes en situation de handicap.

Ce forum a permis de mettre en lumière la capacité des établissements et services à s’adapter aux exigences de la transformation de l’offre en réponse aux besoins du territoire, ainsi qu’à la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » initiée par les Pouvoirs Publics.

Les Organisateurs remercient les services du Grand Chalon, qui ont mis à leur disposition les salons du Colisée pour la réalisation de ce forum.

Un grand merci également aux professionnels ayant participé et préparé l’animation des stands de ce forum et une mention spéciale aux jeunes du DAME de la MFSL et de l’AMEC qui ont mis à l’honneur leur savoir-faire en matière de restauration, de mise sous pli, et de floriculture.



Amandine Cerrone.



* APF, PEP71, MFSL, AMEC, Alliance Handicap, FOL 58.