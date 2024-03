Les Grands Jours de Bourgogne 2024 – Bilan éloquent de ce succès

La 17e édition des Grands Jours de Bourgogne s'est conclue le vendredi 22 mars, laissant derrière elle une vague d'enthousiasme sans précédent pour les vins de la région ! Cette édition, intense et fructueuse, a attiré 2 391 professionnels provenant de 58 pays différents, dont 37,7 % étaient de nouveaux participants. Cette affluence représente une augmentation de 3,5 % par rapport à 2018 (dernière édition « normale », avant le COVID), marquant ainsi un retour dynamique après les perturbations liées à la pandémie de COVID-19.

Les représentants des maisons de vins, caves coopératives et domaines viticoles de toute la Bourgogne ont partagé des moments d'échange privilégiés autour du millésime 2022 avec importateurs, cavistes, agents, sommeliers, restaurateurs, journalistes, et bien d'autres professionnels.



Voici un aperçu des Grands Jours de Bourgogne 2024 en quelques chiffres significatifs

- 40,4 % de visiteurs français et 59,6 % de visiteurs étrangers, parmi lesquels l'Italie (9,2 %), la Belgique (6 %), les États-Unis (5,5 %), l'Allemagne (4,5 %), le Royaume-Uni (2,8 %) et la Chine (2,8 %) se sont démarqués.

- Une fréquentation moyenne de chaque manifestation accrue de 21,5 % par rapport à 2018, indiquant une participation plus assidue des visiteurs, avec une augmentation significative du nombre de dégustations par personne.

- Une représentation majoritaire de 95 % de prescripteurs et 5 % de journalistes.

- 13 dégustations officielles organisées dans 10 lieux différents, offrant aux participants l'opportunité de découvrir et d'apprécier la diversité des vins de Bourgogne, avec 6 000 vins présentés.

- En plus des dégustations traditionnelles, 10 dégustations « By night » ont ajouté une touche d'élégance et de convivialité à l'événement.



Raphaël Dubois, Président de l'association des Grands Jours de Bourgogne, a animé une conférence de presse le mercredi 20 mars, aux côtés des Présidents de l'interprofession des vins de Bourgogne, Laurent Delaunay et François Labet. Cette conférence a été l'occasion d'aborder divers sujets, notamment l'économie des vins de Bourgogne et la trajectoire carbone de la région.



Les Grands Jours de Bourgogne continuent de consolider leur position en tant qu'événement viticole majeur, témoignant de la richesse et de la diversité des vins de cette région.