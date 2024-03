AVIS DE DECES - Monsieur André SAUDIN

CHAMPFORGEUIL



Jean-Baptiste (†), Colette (†), Victor (†), Suzanne, Madeleine (†), Chantal, Denise,

ses frères et sœurs ;

ses beaux-frères

et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

Alain, Christian, Daniel, Dominique, Patricia, Paulette, Thiphaine, ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André SAUDIN



La cérémonie civile sera célébrée mardi 2 avril 2024, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie l'ensemble du personnel « Les Tilleuls » de Chagny pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

André a rejoint son épouse,

Denise

décédée le 3 juin 2011.