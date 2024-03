"L’agrivoltaïsme, une fausse bonne idée" pointe un certain nombre d'écologistes

Depuis mars 2023, les maires des communes rurales subissent une forte pression pour créer des Zones d’Accélération de développement des Énergies Renouvelables (ZAER). Toutefois, les communes n'ont pas d'obligation en la matière. Si elles sont candidates, leur dossier doit être transmis à l'intercommunalité après être passé par un processus de consultation citoyenne et un vote en Conseil Municipal, ceci avant le 31 mars 2024.

Dans ce contexte, nous voyons se multiplier des projets dits agrivoltaïques dans tout le département. Mais si l’énergie photovoltaïque peut jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique, il ne faut pas que ces installations viennent artificialiser des terres agricoles, des forêts, ou recouvrir des plans d’eau.

En 2019, une étude de l’ADEME faisait ressortir que la surface disponible sur les parkings, les anciennes usines et les zones polluées, peut couvrir la moitié des objectifs de production fixés pour 2050, estimés en France à 53 GWc. En ajoutant les gisements sur grandes toitures, on arriverait à 176 GWc !

C’est pourquoi nous pensons que l’implantation de panneaux photovoltaïques doit privilégier les espaces tels que les ombrières de parkings, les toitures de bâtiments publics et privés, industriels et agricoles, et les friches industrielles.

Par ailleurs, les parcs photovoltaïques sur sol à vocation agricole conduisent à une hausse des prix du foncier, freinant ainsi l'installation des jeunes paysans dans une période où la disparition du nombre de fermes et le non remplacement des départs en retraite sont des phénomènes inquiétants quant à l'avenir de nos paysages ruraux et de notre souveraineté alimentaire.

Nos propositions

• Définir et construire les ZAER en réelle concertation avec les administrés, comme préconisé par la loi AER du 10 mars 2023, les associations (agricoles, défenseurs de l’environnement, etc.) et collectifs locaux.

La mise à disposition d’un registre pré-établi, voté par un conseil municipal ne peut remplacer une réelle concertation, dont la définition est “de prendre mutuellement l'avis des uns et des autres en vue d'un projet commun”. La concertation est gage d’acceptabilité.

• Prioriser le développement des panneaux photovoltaïques sur les toitures et les zones déjà artificialisées. • Protéger les espaces naturels, agricoles, forestiers et les réserves d’eau, de toutes formes d’industrialisation, de dégradation, de pollution, en les incluant systématiquement dans les futures zones d’exclusion.

• Inciter, voire accompagner les citoyens à s’engager dans une posture de sobriété, car la seule énergie gratuite est celle que nous ne consommons pas.

Nous appelons les habitants de Saône-et-Loire à être vigilants sur les projets d’implantations de centrales photovoltaïques dans leur commune, à se mobiliser pour exiger de leurs élus une véritable concertation citoyenne, et à participer nombreux aux discussions sur les dossiers ZAER.

Protégeons les terres agricoles nourricières, forestières, les zones naturelles riches de leur biodiversité. Pour l’avenir de tous.

Des citoyennes et citoyens inquiets pour leurs enfants,

soutenus par ACTE, la Confédération paysanne 71, et le comité de Chalon des Soulèvements de la Terre.