Le Comité Confédéral National Force Ouvrière réuni à Chalon-sur-Saône

Le Comité Confédéral National Force Ouvrière est réuni au Colisée du 26 au 28 mars. La dernière fois que le syndicat s'est rendu dans notre ville, c'était il y a 40 ans. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Comité Confédéral National Force Ouvrière (FO) regroupe l'ensemble des secrétaires départementaux, secrétaires de fédération de métropole et des DOM-TOM.

Comme susmentionné ci-dessus dans le chapeau de cet article, cela faisait 40 ans que le Comité Confédéral National ne s'était rendu à Chalon-sur-Saône. C'était aussi la deuxième ville dans laquelle FO s'est délocalisé depuis Bourges (Cher) les 26 et 27 septembre 2023.

Étant donné sa capacité d'accueil, le Colisée était tout indiqué pour recevoir un tel évènement.

La veille, mardi 26 mars à 19 heures, Gilles Platret, le maire de Chalon sur Saône ouvrait le Comité par un mot d'accueil, en présence de Rémy Delpon, directeur de l'Élan Chalon, lors de la réception fraternelle.

Le Comité se réunit deux fois par an tous les six mois. Il fait peu ou prou figure de «Parlement de l'organisation», pour reprendre les mots de Sandrine Pastor, la secrétaire générale départementale de Saône et Loire.

L'un des principaux objets de la première journée est la lecture, ce mercredi 27 mars dès 10 heures, du rapport d'activités par Frédéric Souillot, le secrétaire général confédéral. Ce dernier s'est aussi exprimé sur son positionnement sur les récents d'actualités. L'occasion aussi de commenter dans les grandes lignes le dernier discours de Gabriel Attal, le Premier Ministre.

Les participants ont pu s'exprimer sur différents sujets. «Un temps pour se dire les choses», précise la secrétaire départementale.

Aujourd'hui, le secrétaire confédéral sur les différentes interventions. L'ensemble des participants va écrire la trame, une feuille de route avec les différentes revendications de FO pour les six prochains mois. Chaque amendement sera voté dans le strict respect de la démocratie.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati