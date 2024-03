Un philatéliste de Chagny a présenté sa collection des premières éditions des Jeux Olympiques modernes immortalisées sur des timbres postaux, des carte postales à Châtenoy le Royal.

A Châtenoy le Royal, on vit aussi à l’heure olympique, Alain Latour, membre du club philatélique de Chagny, invité par Jean-François Mercier président du cercle philatélique et les membres du club, a présenté ce mardi 5 mars sa collection philatélique retraçant les premières éditions des Jeux Olympiques modernes. La collection présentée couvrait les JO de 1896 à Athènes à 1936 à Berlin en passant par Paris en 1900, (en marge de l'Exposition Universelle), Saint-Louis en 1904 (Etats-Unis), Londres en 1908, Stockholm (1912), Anvers (1920), Paris (1924), Amsterdam (1928) et Los Angeles (1932). En raison de la première guerre mondiale, les Jeux Olympiques de 1916, initialement prévus à Berlin, avaient été annulés.

Avec une documentation précise et variée (timbres-poste, oblitérations, cartes postales, photos...), Monsieur Latour a fait côtoyer anecdotes et Histoire.

La présentation a permis de mesurer les évolutions qu’il y a eu au cours des Jeux Olympiques successifs : abandon de la remise de lauriers pour les médaillés d'or, d'argent et de bronze en 1904, évolutions des épreuves et des techniques, importance croissante donnée à la cérémonie d'ouverture, l’apparition des premiers villages olympiques, les relations entre le sport et la politique... Elle rappelle également les performances de grands champions : Louis Spyridon, 1er champion olympique du marathon, Paavo Nurmi, coureur de fond et de demi-fond finlandais qui réussit l'exploit de remporter 5 médailles d'or dont 3 individuelles aux JO de Paris en 1924, Jesse Owens, athlète noir américain quadruple médaillé d'or aux JO de Berlin, pour ne citer que quelques exemples.

Il est à noter qu’Alain Latour, "philatéliste Chagnotin", est un grand sportif et connaît la plupart des sites de ces premiers Jeux Olympiques, puisqu'il a eu l'occasion de les découvrir en tant que marathonien.

Photos cercle philatélique

C.Cléaux