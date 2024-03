Musique underground : une grande première ! Trois soirées exceptionnelles au Loft Club pour finir ce mois de mars en beauté

Réservez vos soirées vendredi 29, samedi 30 et lundi 31 mars : la Brasil, la « Easter chocolate » et, lundi 31 au soir, pour la première fois, un voyage vers la musique underground !

Vendredi 29 mars : la Brasil

Deco Brasil – Goodies – Danseuses – Performers

Entrée gratuite jusqu’à 1 h, puis 12 € avec une consommation offerte*

De 23 h 30 à 5 h 30 : @lukas.side

Samedi 30 mars : la Easter chocolate

Distribution de chocolat de Pâques – Confettis – Goodies – Performers – EASTER EGG

Des objets seront cachés dans le Loft, à vous de les retrouver pour tenter de gagner bouteilles et mètres de shooters !

+ d’infos sur les objets cachés samedi durant la soirée

Entrée gratuite jusqu’à 1 h, puis 12 € avec une consommation offerte*

De 23 h 30 à 5 h 30 : @lukas.side

Dimanche 31 mars, pour la première fois : Pouvoir magique

Liam NRD et Lucien se réunissent au Loft Club pour la soirée A Trip to The Underground, une grande première !

Un voyage vers la musique underground allant de la deep house à la tech house, une nuit de folie qui s’annonce de 23 h à 5 h 30 avec un line up de qualité !

Entrée gratuite jusqu’à 1 h, puis 12 € avec une consommation offerte*

Nous vous attendons nombreux pour une grande première !

Le Loft Club

1, rue Joseph Cugnot – Saint-Marcel (71380)

