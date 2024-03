Se mobiliser et innover pour la Journée Citoyenne 

La commune de Châtenoy le Royal, comme depuis quelques années, participent et s’investit dans la Journée Nationale Citoyenne, laquelle aura lieu pour cette année 2024, le samedi 25 mai de 8h à 11h30.

Pour se faire la commune propose à tout ses habitants, mais aussi au mouvement associatif, d’être participatifs à travers différents ateliers qui pourraient être élaborés en tenant compte des propositions des Châtenoyens.

Vous avez envie d’embellir ou de voir améliorer quelque chose dans la commune, dans votre quartier, il suffit pour cela de faire remonter les idées et les souhaits de participation en remplissant un bulletin d’inscription. Ce bulletin est disponible en mairie, à la bibliothèque et au CCAS et sera distribué par le canal des informations en place dans les écoles primaires et au collège.

Ou encore vous avez envie de participer à un des ateliers proposés par la Municipalité de Châtenoy le Royal, tels que :

- redonner un coup de peinture à du mobilier urbain

- préparer le pique-nique du midi pour les participants au sein de la cuisine équipée du CCAS

- construire des nichoirs à oiseaux et des hôtels à insectes en liaison avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

- effectuer du petit jardinage avec les enfants

- réaliser un reportage photo et vidéo sur les différents ateliers.

Une façon novatrice d’aborder cette Journée Citoyenne qui fait dire aux élus : " cette participation permet de faire ensemble pour mieux vivre ensemble. »

Vos réponses devront être déposées à l’accueil de la Mairie ou du CCAS avant le lundi 15 avril 2024 ou être envoyées par mail à l’adresse suivante [email protected]

JC Reynaud