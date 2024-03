Entre Mâcon et Chagny, l'opération Place Nette a marqué les esprits

Rendez-vous était donné à Chagny en présence d'Yves Séguy, Préfet de Saône et Loire, pour faire un point d'étape sur l'opération Place Nette qui s'est déroulée ce jeudi entre Mâcon sud et Chagny. Près d'un millier de véhicules a été contrôlé et 68 infractions relevées.