Dans le cadre du festival Les Utopiks : 'VOYAGE AU BOUT DE L’ENNUI'

MARDI 02 AVRIL — 19H GRAND ESPACE / Espace des Arts

Des après-midis passés à chasser les nuages, à rêver, à attendre aussi, le chorégraphe a retenu ces moments magiques où le temps se dissout, où les membres commencent à s’agiter, les corps à se balancer. Les six interprètes, façon bande de copains, s’emparent de ces gigotements, et commencent à se mettre en mouvement : les jambes battent la mesure, puis leur être tout entier s’anime et danse. De portés en enchevêtrements, de déséquilibres en chutes, ils découvrent de nouveaux univers au fil de leur flânerie, pleine de drôlerie et d’humour. S’amusant avec les objets qu’ils ont sous la main, comme des ustensiles de cuisine volants, ils jouent à accélérer ou ralentir le temps, passant du slow motion à une gestuelle TGV pour leur plus grand bonheur... et le nôtre.

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/voyage-au-bout-de-lennui

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage