La Saône et Loire en vigilance météo ce dimanche

Le département de Saône-et-Loire est placé en vigilance jaune "vent" dès 11h, "orages" à 13h, "pluie-inondations" à partir de 21h et crues. La mise en alerte crues concerne l'Arroux et la Bourbince. Le niveau des premiers débordements pourrait être atteint en fin de nuit de dimanche à lundi à Etang-sur-Arroux et en fin de matinée de lundi à Rigny-sur-Arroux.