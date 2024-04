Une ceinture noire 3ème dan de judo jujitsu au "Dojo Arts Martiaux 71"

Pratiquants, invités et anciens élèves, 50 personnes se sont réunies pour un long moment de partage et de convivialité afin de fêter comme il doit le 3ème dan d'Adrien Thouvrey, enseignant du club. (à genoux au centre de la photo)



Adrien a débuté le judo à 6ans en 2002 et n'a jamais arrêté depuis, il se tourne vers l'enseignement à ses 14ans en aidant ses propres enseignants lors des cours. Puis il obtient en 2016 le diplôme d'enseignement : BPJEPS judo/jujitsu.



Professeur très apprécié pour sa bienveillance et son écoute, il enseigne au sein de trois clubs, le Judo Club Buxynois, l'Espérance Gergy et le Dojo Arts Martiaux 71 à Crissey, club créé en septembre dernier qui compte déjà 56 adhérents et déjà 16 ceintures noires dans ces rangs.



Ce grade représente certes une qualité technique, du temps de travail mais surtout un exemple indéniable pour les adhérents des trois clubs où Adrien enseigne.



Le troisième dan était une étape obligatoire pour le prochain objectif d'Adrien, intégrer les rangs des juges régionaux, personnes chargées de juger les postulants à la ceinture noire et grades supérieurs.



Dans son discours, l'enseignant a tenu à rappeler que ce grade n'est pas le simple fruit de son travail mais appartient un peu à tout le monde, à ces partenaires avec qui il a progressé, de ces anciens enseignants qui lui ont donnés l'envie ainsi qu'à ces élèves avec qui il fait cours 15h par semaine.



Les Arts Martiaux sont une école de la vie et le dojo un lieu d'échange où chaque pratiquant cultive son corps et son esprit.