Portes ouvertes du Lab71 : Point de départ pour découvrir l’aspect scientifique du sport

endant ces deux jours, les visiteurs pourront entrer dans les coulisses des stades à travers la nouvelle exposition Sport à la loupe et des animations riches et variées.

Spectacle « Madame Lune » par la compagnie Grim, samedi, à 15h : pour pouvoir marcher sur la lune, pas besoin d’être une plume, il faut lui demander gentiment. Les mains s’accrochent bien, les pieds sont collés, c’est dans la tête, c’est dans le cœur, même pas peur !

Atelier « La fresque du sport responsable » : pour découvrir les impacts des activités sportives sur l’environnement, l’économie et la société, et comment pratiquer un sport bon pour sa santé et la planète.

Et tout le week-end, des ateliers :

Au cœur de nos cellules : voir l’infiniment petit en plongeant à travers des microscopes, au cœur des cellules et des organes qui mettent en mouvement le corps humain !

Pédaler pour bien manger : explorer la relation entre apports alimentaires et dépenses physiques.

Le coin des chercheurs : tout savoir sur les mystères du mouvement en compagnie de spécialistes de la biomécanique.

Bébé va bouger : découvrir le nouvel espace de motricité libre du Lab71, réservé aux enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents, pour expérimenter le mouvement en toute sécurité.

Et aussi : animations ludiques et scientifiques, jeux...

Pratique

Samedi 13 avril, de 14h à 18h et dimanche 14 avril, de 10h à 18h

Samedi 13 avril, à 15h : représentation du spectacle Madame Lune par la compagnie Grim

Tout public - Entrée gratuite

Lab71 - 2 chemin le Molard - Dompierre-les-Ormes

Tél. : 03 85 50 37 10 – Courriel : [email protected] – lab71.fr