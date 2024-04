CRUES EN SAÔNE ET LOIRE - Le point d'étape du Préfet à 19H

VIGILANCE CRUES – POINT DE SITUATION À 19H00

La décrue de l’Arroux se poursuit à Etang-sur-Arroux Elle est amorcée à Rigny-sur-Arroux, sur un rythme lent.

À Digoin, la crue de la Loire semble atteindre une situation de plateau.

À Gilly-sur-Loire, le pic devrait être atteint au milieu de la nuit de mardi à mercredi, avec une hausse d’une vingtaine de centimètres par rapport à la fin d’après-midi.

À Louhans, la Seille devrait atteindre son point le plus haut dans la nuit de mardi à mercredi.

La Saône est placée en vigilance jaune de la confluence avec l'Ognon à celle avec la Seille.

À Chalon-sur-Saône, la montée du niveau de l’eau se poursuivra jusqu’à mercredi matin au moins.

22 communes sont touchées par les inondations. 69 personnes ont été évacuées.

Les axes suivants sont coupés à la circulation :

Dans l’Autunois :

- RD133 à Cheilly les Maranges - RD47 à Charbonnat

- RD 985 à Toulon sur Arroux

- RD 222 à Laizy

Dans le Charollais :

- RD 325 et la RD25 à Vendenesse-sur-Arroux

- RD 238 La Motte-Saint-Jean / Gueugnon / Rigny-sur-Arroux - RD 226 à Rigny-sur-Arroux

- RD 630 et 196 à Cronat





Dans le Louhannais :

- RD 996 à Sainte-Croix-en-Bresse - RD 167 à Branges et Sornay

- RD 137 à Mouthier-en-Bresse

Dans le Chalonnais :

- RD 471 entre Bragny et Saint-Martin-en-Gâtinois, - RD 111 à Écuelles

- la voie bleue à entre Marnay et Grigny-sur-Saône

Les axes suivants sont quant à eux rouverts à la circulation :

- RD 52 à Oudry

- RD 112 à Frontenaud

Le préfet de Saône-et-Loire appelle à la plus grande prudence et invite les usagers à ne pas s’engager sur des voies inondées, même dans le cas où aucun panneau de signalisation n’indiquerait qu’elles sont barrées.