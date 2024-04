Après leur séjour à Lamoura, les ados se sont retrouvés à l’ERJ pour un après-midi convivial.

Un temps de rencontre inter-structures pour les adolescents de Champforgeuil, Châtenoy le Royal et Saône Doubs Bresse qui ont participé au séjour à Lamoura.

C’était le choix des 30 ados appartenant aux trois structures de loisirs de Champforgeuil, Châtenoy le Royal et Saône Doubs Bresse de se retrouver après leur séjour passé dans le Jura ou autres lieux.

Du 19 au 22 février, ils ont fait un séjour à Lamoura, séjour normalement de neige à cette saison de l’année mais les conditions climatiques ont totalement bouleversé les activités prévues.

9 animateurs et animatrices, Léogadie, Saïd, Julien, Shirley et leurs collègues ont encadré les jeunes durant ces quelques jours.

Ce mercredi 27 mars, les jeunes des trois structures ont passé l’après-midi à l’ERJ de Châtenoy le Royal avec, au programme, discussion sur le séjour, projection d’une vidéo créée par Kehauleni et crêpes parties.

On pouvait noter la présence de Jeanne-Marie Martin et Marie-Thérèse Boissot adjointes à la mairie venues apporter leur soutien et assister à la projection du montage photos.

Un séjour riche d’activités : visite de la cascade des Combes, rando autour du lac de Lamoura, découverte de la nature, reconnaissance des traces des animaux et de leurs repas, transport en Télécombi, après-midi luge au Mont Rond, shopping aux Rousses, rando nocturne, ce ne sont que quelques exemples des activités qu’ont décrit les jeunes avant de regarder le film et poursuivre leurs retrouvailles par la dégustation de crêpes. Chaque structure a participé à la partie conviviale crêpes, de la confection aux ingrédients d’accompagnement.

De belles rencontres favorisant l’échange entre tous ces jeunes et le savoir-vivre ensemble.

Crédit photos : ERJ/C.Cléaux

C.Cléaux