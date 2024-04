EDUCATION NATIONALE - le SNASEN UNSA soutient le mouvement du jour

Communiqué de presse

Suite à un appel intersyndical, le SNASEN UNSA, syndicat majoritaire des personnels sociaux de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur dans l’académie de Dijon soutient le mouvement de grève de ce jeudi 4 avril.

Suite à la mobilisation inédite du 22 mars des personnels sociaux à Paris, le mouvement de colère s’amplifie.

Le ministère reste sourd à nos revendications alors que la forte dégradation de nos conditions de travail, le manque de moyens et l’absence de toute revalorisation salariale provoquent le sentiment d’être invisible, de l’épuisement et du mal-être. Alors que les postes vacants peinent à trouver des candidats, cela ne peut plus durer !

Les assistantes sociales et les assistants sociaux sont confrontés à des situations d’élèves, d’étudiants, de parents, de personnels de plus en plus dramatiques.

Des missions supplémentaires viennent s’ajouter à la charge de travail, sans temps suffisant, ni personnels en plus. Il est de plus en plus difficile de faire ce métier correctement dans l’intérêt des élèves, des familles et des personnels.

Salaires, postes, conditions de travail : ça ne peut plus durer !

Le SNASEN UNSA avec les autres organisations syndicales exige entre autres :

La revalorisation des grilles salariales

Le refus du salaire au mérite

L’intégration de l’IFSE au traitement

Le maintien et la valorisation des services sociaux, assistant.e.s et conseiller.e.s techniques de service social au sein du Ministère de l’Éducation nationale, sans aucune restructuration en équipe médico-sociale

Une création massive de postes dans les 3 services sociaux : en faveur des élèves, étudiants et personnels

La création d’un service social spécifique au 1er degré avec un encadrement, des moyens, des formations dédiées

La promotion automatique des personnels

• Une enveloppe de frais de déplacement à la hauteur des besoins ainsi que la revalorisation de ces frais

Dans le cadre de la journée de grève et de manifestation des travailleuses sociales et travailleurs sociaux, nos organisations appellent les assistant.e.s et conseiller.e.s techniques de service social à faire grève et à participer aux manifestations et rassemblements organisés ce jeudi 4 avril. Il est urgent de se rendre visibles pour que la colère des services sociaux de l’Éducation nationale et du Supérieur ne puisse plus être ignorée !