La Bourgogne-Franche-Comté veut séduire les acteurs de la filière de la bioproduction au Congrès France Bioproduction, à Paris-Saclay

Les 3 et 4 avril 2024, à Massy, la Région Bourgogne-Franche-Comté et l'Agence Économique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC) ont participé à la 8ème édition du Congrès France Bioproduction, un événement majeur dans le domaine des biothérapies et de la bioproduction. Cette présence illustre l'engagement régional en faveur de la filière.

Dans le sillage des Assises régionales des biothérapies et de la bioproduction du 13 mars dernier, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, sous le haut patronage de Franck Robine, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d’or et Marie-Guite Dufay, présidente de la Région, la participation à cet événement sera tout à la fois une opération de prospection auprès d’entreprises au niveau national et international, et de promotion des atouts de la filière régionale.

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, précise : La région est dotée d'un écosystème de recherche et d'innovation remarquable, qui doit se démarquer comme un acteur important dans le domaine des biothérapies et de la bioproduction. En participant au Congrès France Bioproduction, la Région offre une visibilité à la filière régionale auprès des 600 décideurs réunis à Massy.

La Bourgogne-Franche-Comté, terre d'innovation dans les biothérapies et la bioproduction

Les biothérapies et la bio-production offrent des solutions novatrices pour sauver des vies et améliorer la santé des patients. Ce marché des biothérapies est en pleine croissance.

La Bourgogne-Franche-Comté, riche de son héritage scientifique et industriel, est positionnée pour jouer un rôle de premier plan dans cette révolution thérapeutique et économique. En effet, avec la présence de fleurons pharmaceutiques, un tissu de PME innovantes, des établissements de recherches performants et des acteurs de transfert de technologie, la Bourgogne-Franche-Comté bénéficie d’un terreau fertile pour développer la médecine du futur. La filière régionale Santé représente, aujourd’hui, près de 500 établissements et 13 000 salariés.