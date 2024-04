Marathon des vins de la côte chalonnaise : l’événement aux « plus de 4 Millions de sourires », le clin d’œil d’info Chalon

Lors de la soirée de remerciements aux bénévoles et partenaires du marathon des vins de la côte chalonnaise ce jeudi soir, Jean-François Vaillant, responsable des ravitaillements, a dressé l’inventaire des courses.

Le clin d’œil d’info Chalon.

Et après avoir énuméré la liste des différentes denrées consommées lors du marathon, Jean-François Vaillant a souhaité dresser un tout autre bilan :

« En effet, si on multiplie l’ensemble des sourires des 778 bénévoles qui ont croisé les 5650 coureurs, cela nous permet de comptabiliser près de 4 millions et 400 000 sourires. Là, c’est sûr, on explose le record de la journée mondiale du sourire ! », a t-il ainsi plaisanté.

Une anecdote qui en a fait rire plus d’un, d’autant plus quand on connaît le métier de Monsieur Vaillant* !

(Un indice : la plupart de vos ados s’en souviennent !)

Celui-ci a ainsi terminé sa prise de parole par souligner la bonne humeur de tout ceux qui ont fait brillé ce marathon de près ou de loin et qui en font la plus belle course de France !

Amandine Cerrone.

*Monsieur Vaillant est orthodontiste !