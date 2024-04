Festival Les Utopiks : 'SEB RADIX'

Seb Radix n’est pas un clown, mais il a tous les atouts pour surprendre et ravir le jeune public en le faisant chanter, danser et surtout rire sur des musiques délirantes.

En coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon. Tout public dès 6 ans !

Cet homme-orchestre joue seul sur scène et à même le sol en s’accompagnant d’une guitare, d’un clavier et de quelques pédales.

Mais d’autres éléments donnent vie à ce concert. Des airs enregistrés sur de vieilles K7, une brosse à dents et une éponge en inox pour faire résonner les cordes de son instrument, tout une multitude d’objets et de jeux disséminés autour de lui qu’il utilise pour raconter des histoires drôles et faire découvrir le rock et la pop.

Talentueux musicien, Seb Radix passe d’un morceau interprété dans le style de Sonic Youth à des tubes inconnus avec une fluidité folle. Une initiation à la guitare furieusement réjouissante qui séduira petits et grands !

SAM 06 AVR. — 17H CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | PLATEAU DE L'AUDITORIUM



Une représentation est également proposée le samedi 6 avril à 14h – Réservations auprès du Conservatoire du Grand Chalon (03 85 42 42 67)

Renseignements, tarifs et réservation : https://www.espace-des-arts.com/seb-radix

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Xavier Tschudi