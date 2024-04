Festival Les Utopiks : 'BAL UTOPIKS DES MUSIQUES À OUÏR'

Ensemble, en couple, en groupe, la danse est une merveille du partage. « Le monde est rond, la terre est belle et c’est chouette d’y danser toutes et tous, en nuée, dessus ! »

L’ensemble musical des Musiques à Ouïr vous propose un joyeux et festif bal Utopiks pour les petits et les grands, de 6 à 110 ans ! Seront jouées des musiques du monde à danser sur terre : pasos doble, mazurkas, chaâbi, biguines, ségas, valses, tarentelles, cercle circassien, rocks, slows, tangos... et des chansons aussi. Chacun, chacune, jeune et ancien, se laissera emporter par les rythmes, foulera le parquet de bal, entraîné dans un univers virevoltant. Vive le bal, vive les gens !

SAM 06 AVR. — 18H ESPACE DES ARTS - BAL MONTÉ (PARVIS)

Durée : 1h45 env.

GRATUIT !

Renseignements : https://www.espace-des-arts.com/saison/a-voir-en-famille/bal-utopiks-des-musiques-a-ouir

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Jérôme Séron pour Vibrations