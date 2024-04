"Adam a mal comme Maman", un livre illustré sur l’endométriose d’Elyse Dudenhofer disponible maintenant à la FNAC de Chalon sur Saône.

Le premier livre qui explique la maladie et aborde l’endométriose avec les enfants est en vente dans différents endroits de Chalon et de ses environs : librairie la Mandragore (Chalon), pharmacie Puig (St Marcel), restaurant Le loisy (Loisy), atelier By Chacha atelier graphique, association Endofight71 : Endométriose Ensemble Avançons.

Ce mardi matin 2 avril, c’est à la Fnac de Chalon sur Saône que Christelle et Elyse se sont rendues pour y déposer une dizaine d’ouvrages intitulés "Adam a mal comme Maman". Emilie Vailleau responsable du secteur éditorial du magasin a placé les livres en présentoir dans le secteur jeunesse.

Ce livre a été écrit par Elyse Dudenhofer et illustré par Charlotte Erard, six personnes ont travaillé à l’élaboration de l’ouvrage.

C’est le premier livre en France sur l’endométriose qui est destiné et à la portée des enfants, des adolescents pour leur permettre de comprendre, d’appréhender cette maladie dont souffre de nombreuses femmes.

« Financé majoritairement par vous, vos dons, votre soutien, en particulier le CCAS de Chaudenay via Perrine Roizot. Il est disponible à l’achat en ligne sur notre boutique » précise Christelle

Prix de vente : 15€

Livraison : 2,58€

Le livre peut être expédié partout en France, pour commander en ligne, c’est sur la Boutique ENDOfight71 :

https://endofight71-endometriose-ensemble-avancons.sumupstore.com/

Pour chaque achat, 3€ seront reversés à la fondation de recherche pour l’endométriose.

IMPORTANT : Le 27 avril ENDOPING Journée Féminine organisée par Chalon Tennis de table et Endofight71 de 14h00 à 19h00 au Cosec Nord 4 route de Demigny à Chalon sur Saône.

C.Cléaux