AVIS DE DECES - Madame Marcelle MENAND née PIOT

GIVRY - DRACY-LE-FORT - MELLECEY - ALUZE - MOLLON



Jocelyne VIELLARD - BARON,

Martine et Charles MENAND, ses enfants ;

Carine et David,

Karine et Denis, ses petits-enfants ;

Julien, Quentin, Valentin, Clément et Clara, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Marcelle MENAND

née PIOT

Ancienne présidente du groupe folklorique de la Côte Chalonnaise durant 50 ans

survenu le 4 avril 2024

à l'âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 avril 2024 à 14h30 en l'église de Givry.

Marcelle repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort.

La famille remercie le personnel soignant de la maison de retraire Notre Dame de Marloux pour leur gentillesse et leur dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir son époux, Charles décédé en 1995.



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.