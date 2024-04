Daniel SOLOMONYAN dans le top 10 National cadets et un petit coucou de la Vice Championne de France Cadette Clarisse CARILLON !

2 filles et 2 garçons représentaient les couleurs du Dojo de la rue de la paix au Championnat de France cadets 1ère Division qui avait lieu à Paris le week-end dernier.

Ce sont les garçons qui ont commencé leur compétition dans des catégories bien denses avec plus de 50 combattants venus chercher le titre de champion de France.

C’est Maël HERBAUX qui commençait en remportant son 1er combat en -90kg suivi de Daniel SOLOMONYAN qui emboîtait le pas en s’imposant lui aussi par Ippon en +90kg. L’un et l’autre se retrouvaient ensuite confronté à une tête de série et s’inclinaient logiquement face au futur champion de France de leur catégorie respective. Mais cela signifiait qu’ils allaient passer par les phases de repêchage. Après avoir mené, Maël s’écroule et laisse filer son combat de repêchage tandis que Daniel saisie sa chance et l’emporte par Ippon avant de buter en finale de repêchage significative d’une 9ème place au niveau National. Pour ce cadet 2ème année issu du club, c’est une belle performance qui donne des envies de revenir plus fort la saison prochaine.

Place était faite ensuite aux filles, Sarah PETIT (-57kg) dont c’était la première participation à ce niveau, s’est sans doute laisser impressionner par le contexte et n’a pas su se livrer, s’inclinant dès le 1er tour. De son côté, Maëva HUGUENIN avait fort à faire face à la tête de série n°1 de la caté. Après une belle bataille, Maëva s’inclinait logiquement sur celle qui sera sacrée championne de France quelques heures plus tard. Maëva est donc repartie sur les chapeaux de roue lors de son combat de repêchage, s’imposant sur les mains et menant même par Waza Ari avant qu’une vilaine réception d’appui lui inflige une grosse entorse de la cheville..Arrêt brutal pour Maëva qui avait le potentiel de faire un beau parcours en phase de repêchage...4 à 6 semaines d’arrêt pour la jeune fille, visiblement bien triste de ne pas avoir pu aller au bout de la journée..Dans les couloirs, un peu de réconfort a eu lieu avec son coach, Yann DU CLOSEL, et son ancienne camarade de club Clarisse CARILLON, sacrée Vice Championne de France -52kg la veille. Clarisse qui est maintenant dans le club Essonnien de Sainte Geneviève des Bois et au Pôle France d’Orléans. L’occasion pour féliciter Clarisse pour son magnifique parcours et sa belle médaille d’argent et dont cela lui ouvre grand les portes de l’international avec, on vient de l’apprendre, une sélection avec l’équipe de France pour la Coupe Européenne Cadets à Berlin (Allemagne) le 13 et 14 avril prochain.