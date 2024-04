Le Rotary Chalon Saint-Vincent soutient financièrement une sortie du Secours Catholique à Guédelon

Dans le cadre de la réunion hebdomadaire du club service chalonnais, tenue en ce premier jeudi d’avril, Michèle Tarrit-Lotton, présidente du Rotary Chalon Saint-Vincent, a remis un chèque de 300 € à Nicole Delonnoy, trésorière de l’antenne chalonnaise du Secours Catholique, et qui était accompagnée par Liliane Fauconnet, une des nombreuses bénévoles de ladite antenne. Epilogue heureux d’une rencontre entre deux membres du Rotary Chalon Saint-Vincent et une représentante du Secours Catholique, à l’occasion d’une réunion préparatoire de la collecte alimentaire du Grand Chalon en février dernier.

Aussi modeste soit-il, ce don va contribuer au financement d’une sortie culturelle à Guédelon, à une trentaine de kilomètres d’Auxerre, le 25 mai prochain, à l’intention d’une centaine d’adultes et d’enfants en situation de précarité. Originaires de toute la Saône-et-Loire, ceux-ci vont pouvoir, l’espace d’une journée, remonter le temps et se retrouver au XIIIe siècle sur le chantier de construction d’un château-fort, débuté en 1997 et qui devrait s’achever en 2029.

Une sortie chaque année

Après avoir remercié le Rotary Chalon Saint-Vincent pour son soutien financier, Nicole Delonnoy a rappelé que le Secours Catholique organisait chaque année une sortie de ce type : en 2023 la destination était le Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes. « Ces sorties renforcent les liens et favorisent la mixité sociale, et permettent d’engranger les bons souvenirs en se retrouvant dans un autre cadre loin des soucis quotidiens » a-t-elle ajouté.

Gabriel-Henri THEULOT