CARNET BLEU - Bienvenue à Moïse

Moïse CALDARAS est né le 28 mars à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant de Clara BALINT et de Darius CALDARAS après sarah, 12 ans et David, 10 ans. Le papa est chauffeur. La famille réside à Chalon-sur-Saône. Félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !