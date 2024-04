AVIS DE DECES - Madame Suzanne BERTHOUX née DENIZOT

SAINT-DÉSERT



Gilles,

Geneviève et Didier,

Denis et Véronique,

ses enfants ;

Lucie, Sylvain,

Alice, Pauline, Louis,

ses petits-enfants ;

Oliwia, Méline,

Kamila, Dorian,

Amelia, Baptiste,

ses arrière-petits-enfants ;

France Denizot,

sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne BERTHOUX

née DENIZOT

survenu à l'âge de 89 ans.

La cérémonie aura lieu le mercredi 10 avril 2024 à 10 heures, en l'église de Saint-Désert.

La famille remercie toutes les personnes qui se sont occupées de Suzanne.

La famille rappelle à votre souvenir

Maurice

son époux,

décédé en février 2023.