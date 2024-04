Le p’tit clin d’oeil à deux conscrits des classes en 4

Pour cette Vague des classes en 4 deux personnages bien connus sur la commune n’ont pas hésité à poser cote à cote, les chapeaux de classards bien fixés sur les têtes.

info-chalon.com n’a pas voulu manqué ce p’tit clin d’oeil à :

- Vincent Bergeret, maire de la commune de Châtenoy le Royal et Conseiller départemental qui était participant à cette Vague mais surtout qui était bien au milieu des vagues allant de 10 ans à 90 ans.

- Christian Cleaux, correspondant d’info-chalon.com pour la commune mais aussi pour d’autres communes du Grand Chalon, avec un sourire retrouvé après quelques ennuis de santé.

Ce p’tit clin d’oeil est aussi pour dire combien votre serviteur du jour a été heureux de pouvoir être le correspondant de Presse de Chatenoy le Royal durant plus de 20 ans, que ce soit au JSL, et depuis 11 ans info-chalon.com. Merci à tous : associations, élus, commerçants, artisans ou particuliers, de m’avoir lu et supporté, mais que ce fut plaisant d’être à vos cotés.

JC Reynaud