3 questions à Dominique Copreaux, fondatrice du collectif Le Soleil Bleu

Le 2 avril, Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, a été le point de départ d'une série d'événements et de rencontres organisés à Chalon-sur-Saône et Saint-Rémy, à qui s'adressent t-ils ?

Ce mois de l’autisme s’adresse à tous les parents d’enfants différents, aux jeunes avec un handicap invisible et aux aidants (famille et aidants professionnels).

A l’occasion de ce mois dédié à la sensibilisation à l’autisme et aux troubles du neuro-développement, le collectif Le Soleil Bleu organise une séance de dédicaces avec Olivier Liron et anime l’atelier sur les troubles alimentaires des autistes dans le cadre du Service santé handicap du Grand Chalon qui coordonne les diverses actions de ce mois de l’autisme. Pour gagner cette lutte pour l’inclusion, il faut que nous soyons ensemble et que chaque année les associations aient la possibilité de se faire connaître afin de progresser dans les efforts pour une société inclusive. C’est ce que Le Soleil bleu était allé demander au Grand Chalon, compétent en matière de santé et c’est lui qui nous aide depuis plusieurs années et nous en sommes très reconnaissants.

Il est question d'Autisme et de troubles du neuro-développement, pouvez-vous nous expliquer en quoi cela diffère ?

Le spectre de l’autisme fait partie des troubles du neurodéveloppement, il est difficile à définir car il atteint les personnes de façon différentes, certains ont un quotient intellectuel diminué mais d’autres sont haut potentiel comme le montrent les autistes célèbres : Elon Musk, Mozart, Einstein, Steve Jobs…

Les troubles dys n’affectent à priori qu’une partie des êtres humains concernés : dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dyslexie…mais ce sont tous des troubles du développement et il y a beaucoup de similarités entre eux.

Olivier Liron, auteur de la 'Stratégie de la Sardine', viendra de nouveau à Chalon-sur-Saône, à la librairie Develay samedi 13 avril, c'était important de l'inviter à cette occasion ?

Olivier Liron a une attache particulière à Chalon-sur-Saône puisqu’il a été présent lors de la première journée de l’autisme chalonnaise que j’avais organisée en 2019. Il explique bien avec son merveilleux talent d’écrivain ce qui passe dans la vie d’un autiste qui est semée de difficultés. Il démontre comment le suivi et l’amour de ses parents lui ont permis de passer Normale Sup et de réaliser son rêve d’écrire. Pour moi, il est chalonnais car il apporte à tous les jeunes et les parents une parole de réconfort. Il a toute sa place dans les événements prévus pour le mois de l’autisme à Chalon sans compter le plaisir intact et fort de le rencontrer à nouveau.

SBR - Visuel transmis par Dominique Copreaux pour publication.