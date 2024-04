Festival Les Utopiks : 'L’HOMME DE FER'

Olivier Letellier / Tréteaux de France – CDN. Tout public dès 8 ans ! Petits et grands vivent avec joie et frisson cette merveilleuse histoire.

Un roi envoie ses chasseurs dans sa forêt pleine de gibier. Mais ils disparaissent tous mystérieusement. Un étranger propose alors de résoudre le problème. Il pénètre dans les bois et trouve un homme sauvage, d’aspect « rouillé », vivant dans un bourbier. Ramené au château, il est enfermé dans une cage dont la clé est confiée à la reine. Un jour, alors que le prince joue avec sa balle en or, celle-ci roule malencontreusement dans la geôle. Osera-t-il ouvrir la porte pour récupérer son jouet favori ?

Ce conte des frères Grimm est subtilement mis en scène par Olivier Letellier et interprété par l’excellent comédien Romain Gneouchev. Il joue tous les rôles avec pour seuls accessoires des bidons métalliques symbolisant les lieux, les villageois et leurs coutumes. Avec une énergie débordante, il raconte, danse, chante et prend le public à témoin.

MER 10 AVR. — 20H PETIT ESPACE

VEN 12 AVR. — 19H PETIT ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/lhomme-de-fer

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage