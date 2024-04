Le Club canin de Châtenoy le Royal a accueilli dimanche 31 mars l’exposition de la Régionale d’Elevage Bourgogne Franche Comté de Staffordshire Bull Terrier Club de France 2024. (1/3)

• Baby Mâles •

1er - très prometteur, meilleur Baby : U Can 'T Touch This Of Stafford Edition - Prop : Gabrion Melissa

2ème - très prometteur : Ultimate Single Malt Of The Guardian's Mind - Prop : Berry Bilitis

• Puppy Mâles •

1er - très prometteur, meilleur Puppy : Under Pressure Billy The Little Staffy Valley - Prop. et Elev. : Lormois Alison

2ème - très prometteur : United Kingdom King Of Caribs - Prop. et Elev. : Louison Luidovic

3ème - prometteur : Goldcross Urtis - Prop. et Elev. : Perra Megane

• Baby Femelles •

1er - très prometteur : Pure Relentless Invincible - Prop : Malige Carole

2ème - très prometteur : Unchained Melody Of Stafford Edition - Prop : Cristofani Elodie

3ème - prometteur : Staffordiamond’s Up To The Stars - Prop : Marchasson Estelle

• Puppy femelles •

1er - très prometteur : Use To Remember Him Maddy Du Fleuron - Prop. et Elev. : Patis Nathal

2ème - très prometteur : Ultima Stella du domaine de Bama - Prop : Malige Carole

3ème - très prometteur : Ultimate Celtic Dream Luna Du Fleuron Champenois -Prop : Rands Joanne

4ème - très prometteur : Ultimate Captain Marvel Of Infinity Dream's Empire - Prop. et Elev. : Piras Laura