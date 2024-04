Spectacle Starmania par l’Union musicale : le retour en images de ce très gros succès

Et on peut dire que c’est un événement plus que réussi pour l’association puisque ce sont près de 350 spectateurs qui se sont déplacés pour assister à cette représentation.

Parmi eux quelques invités : élus et personnalités incontournables comme la très fraîchement élue, présidente de la fédération musicale de Saône et Loire (CMF), Madame Gien, ainsi que plusieurs autres représentants, tous les bénévoles et les musiciens de la première partie.

Tous ont été unanimes : « ce fut une superbe soirée, de l'ambiance, des larmes, des frissons : bref une soirée réussie ! » a pu témoigné Séverine Saes, membre du bureau de l’Union Musicale, avant de poursuivre : « Nous avons eu la chance de compter sur des prestations de qualité tant au niveau du chant que des danses avec le soutien de l'orchestre d'une 50aine de musiciens (harmonies de Sanvignes et de Digoin), le tout mis en avant par les prouesses techniques de la régie son et lumière ».

Si vous avez loupé ce beau spectacle, ou que vous voulez revivre cette fièvre des 80's, rendez-vous le 09 juin à l'embarcadère à Montceau à 15h pour une toute dernière représentation.

De leur côté, l'Union Musicale de St Marcel et l'Harmonie d'Ouroux sur Saône poursuivent leur saison musicale avec une actualité bien remplie à noter dans vos agendas :

*Le samedi 18/05 à 11h à la bibliothèque de St Marcel pour leurs instants musicaux : intermèdes de 3/4 musiciens qui présenteront leur instrument et feront une démonstration, puis ils feront essayer aux volontaires.

*Le mercredi 29/05 à 16h : même concept avec d'autres instruments. (idem les 15 et 26 juin)

*Le dimanche 02/06 : lors des "Balades" de Chalon sur Saône : RDV vers 11h place de Beaune pour un concert sous le soleil

*Le dimanche 09/06 vers 11h : Pour la fête d'Ouroux sur la place du village

Ils reprennent également leurs visites dans les communes voisines avec leurs concerts de printemps « Les vendredis en folie's » :

*Le vendredi 07/06 à 20h00 à St Martin en Bresse, devant la salle des fêtes

*Le vendredi 14/06 à 20h00 à Epervans place du village



(D’autres dates arrivent !)



Amandine Cerrone.