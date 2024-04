Artiste peintre en Bourgogne, Yannick Perrin dévoile enfin sa production foisonnante dans son site internet

Désormais, il est possible de découvrir l’univers virtuel de sa créativité foisonnante.

Le site (yannickperrin.fr), d’une grande pureté graphique, est à l’image de l’homme : sincère.

Yannick Perrin, le frère de la romancière Valérie, s’était dévoilé dans nos pages. Portrait d’un homme sensible et pudique, qui avait ouvert pour nous les portes de son atelier : Lire l’article en exclusivité sur Info-chalon.com.

Des peintures abstraites – Yannick privilégie le grand format (2 x 2 m), des photos retravaillées « de façon à avoir une perception différente de ce qui nous entoure », précise-t-il, en impressions toiles ou aluminium et ses « transpositions ».

Avec peu de mots, il lève le voile sur les choix de sa création.

« Je commence à peindre en 2008 tout en pratiquant la musique en parallèle. Pourtant prédestiné à une carrière de footballeur professionnel, je suis vite retourné à mon rêve d’enfance, la musique et la peinture », écrit-il sur son nouveau site.

« La peinture est pour moi une réelle source d’apaisement, elle me permet d’explorer d’autres techniques comme le ciment, le plâtre, le collage, la bombe. J’enrichis mes créations en travaillant la géométrie et donne naissance à un style graphique associant formes réelles et imaginaires. »

Entre ses créations et les mots déposés, le site de Yannick Perrin laisse davantage entrevoir l’originalité de sa démarche artistique qu’un portrait ne saurait le faire.

Un artiste à découvrir absolument.

Par Nathalie Dunand

[email protected]

yannickperrin.fr