Une belle Histoire Patrimoniale : L’Association des Amis de la Basilique Romane de Paray le Monial en visite à l’Evêché Jean Rolin de Saint Denis de Vaux.

L’objectif était de les accueillir à l’Evêché pour tisser un lien entre les patrimoines respectifs. La proposition avait été transmise à la nouvelle présidente Catherine Vincent qui a retenu le site et l’association des Amis de l’Evêché Jean Rolin pour leur sortie annuelle du 6 avril 2024. 36 visiteurs dont Catherine Vincent et Etienne Couriol étaient présents pour cet évènement organisé notamment par Jean-Claude Simonin, membre du CA et guide conférencier du patrimoine.

Une première conférence par Christian Boda, propriétaire de l’Evêché et Annie Boda a eu pour thèmes la présentation du site et des bâtiments au sein du village de St Denis de Vaux : prieuré (détruit en 2000), la Place de l’Evêché et l’ensemble de ses bâtiments, à savoir l’enclos de l’Evêché, l’ancienne église détruite à la fin du XIXe et les anciens jardins de l’Evêché autour de celui-ci.

Christian Boda a fait une description de l’Evêché et ses transformations, sans oublier de parler des règles de base pour la restauration d’un bâti ancien.

Il n’a pas manqué de faire la présentation de l’Association des Amis de l’Evêché Jean Rolin, des objectifs et actions de celle-ci pour le patrimoine matériel et immatériel, immobilier ou mobilier : conférences, formations, concerts, rencontres avec historiens et médiévistes, artistes, ateliers d’artisans du patrimoine… Présentation d’une galerie photo des évènements depuis 3 ans.

Il a ensuite fait faire aux visiteurs le tour du propriétaire pour lecture sur le bâtiment des indices donnés en salle.

Une deuxième conférence par Jean-Claude Morlon (Architecte du Patrimoine) a suivi la visite du bâtiment sur le thème des églises ancienne et nouvelle de St Denis-De-Vaux.

Jean-Claude Morlon a consacré un ouvrage aux églises du XIXe dont celle de St Denis-De-Vaux est un exemple. Il a présenté le fruit de ses recherches sur l’ancienne église qui jouxtait le mur nord de l’Evêché, encerclée par l’ancien cimetière.

A 12h00 l’ensemble des personnes des associations a fait la visite avec la présentation de l’église actuelle de St Denis-De-Vaux, exceptionnellement ouverte pour cet évènement.

Les participants ont été ravis de découvrir et de voir revivre un lieu méconnu caché au cœur de cette Vallée des Vaux. Ils ont été vraiment conquis et l’association est heureuse de compter une quarantaine d’amis en plus pour l’avenir de l’Evêché.

Puis, après un repas convivial, l’après-midi a été consacrée au Château de Germolles et à l’église de Givry.

Christian Boda revient sur cette rencontre : « Ce fut une très belle rencontre, une journée de partage remplie de fraternité pour nos deux associations au service de patrimoines très différents par leurs époques et leurs prestiges respectifs, mais aussi importants l’un que l’autre car ils sont l’identité et l’histoire des lieux de vie respectifs. Le patrimoine est un bien commun et fédérateur, l’enthousiasme des interventions et les promesses de suites données l’ont une fois de plus illustré. »

Cette journée fut pour la jeune association de l’Evêché Jean Rolin un évènement important. Préparé de longue date, l’objectif était de tisser un lien entre le site prestigieux de la Basilique romane de Paray-Le-Monial (XIIe), lieu le plus touristique de la Saône et Loire, classé monument historique depuis 1846 et le site beaucoup plus modeste de St Denis-De-Vaux, avec son "Evêché" du XIIIe et son église néo romane du XIXe.

Crédit photos : C. Boda

C.Cléaux