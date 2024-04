Le Grand Chalon sort le carnet de chèque en faveur des locataires de l'OPAC aux Près Saint Jean.

Ce mardi 9 avril à la Maison de Quartiers des Prés-Saint-Jean, Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon et Lionel DUPARAY, Président de l’OPAC de Saône-et-Loire signaient en présence de Gilles PLATRET, Maire de Chalon-sur-Saône, l’avenant à la convention de partenariat qui lie leurs deux structures depuis le 31 janvier 2022. Par cette signature, ils affichent le renforcement de leurs objectifs en matière de rénovation énergétique et adaptation au vieillissement des logements sociaux de l’OPAC sur le territoire. Dans ce cadre, c’est une réhabilitation complète du parc du quartier des Prés-Saint-Jean de Chalon-sur-Saône qui est prévue.

Un avenant au partenariat pour renforcer les ambitions de l’OPAC et du Grand Chalon sur le territoire

Le parc social comprend plus de 10 000 logements sur le territoire du Grand Chalon soit 19% des résidences principales, avec une concentration de l’offre : 72% du parc est situé sur la Ville centre, dont 57% des logements sociaux situés en Quartier Politique de la Ville.

Face à l’évolution des enjeux sociaux et environnementaux, le Grand Chalon a souhaité accentuer son action sur le parc social existant et plus particulièrement, sur l’amélioration de la performance énergétique des logements en ajustant son partenariat avec l’OPAC signé en 2022 et initialement valable jusqu’en 2025.

Par la signature de cet avenant le 9 avril 2024, le Grand Chalon et l’OPAC Saône-et-Loire repoussent leur engagement respectif jusqu’en 2027 et augmente le nombre de logements à aider de 762 à 1215 grâce à un budget passant de 2 614 500 € à 4 236 289 €.

L’accompagnement financier de l’agglomération vise plus particulièrement 5 types de projet sur le territoire :

- La construction sur les communes pour 39 logements, dont la construction sur la commune de Chatenoy le Royal déficitaire au titre de la SRU pour 6 logements.

-Les aides au maintien à domicile – 222 logements

-La restructuration de grands logements en T2 – 27 logements

-La réhabilitation énergétique – 579 logements

-La démolition des logements devenus obsolètes – 348 logements

A ce jour, l’OPAC a mobilisé 2 923 289 € pour l’accompagnement de 788 logements. 69% de l’enveloppe financière prévue dans le cadre de ce partenariat a été engagée et 65% des logements ciblés ont aujourd’hui bénéficié d’un projet.

Un enjeu majeur : la réhabilitation énergétique des logements

Fidèle à son Projet de territoire, l’avenant renforce l’objectif d’accélération du processus de réhabilitation énergétique des logements du territoire en portant le nombre de logements accompagnés de 169 à 579 logements, les logements supplémentaires étant concernant le quartier des Prés-Sain-Jean.

Le Grand Chalon soutient ainsi la rénovation thermique des bâtiments B et C des Prés-Saint-Jean, qui s’ajoutent aux bâtiments D, E et G inscrits à la convention initiale (182 logements). Cet engagement permettra de finaliser la requalification de l’ensemble du quartier. Pour ce faire, le Grand Chalon apportera un montant d’aides complémentaire de 1 029 000 €.`

Pour Sébastien Martin Président du Grand Chalon : « Dans le parc social comme dans l’habitat privé, le Grand Chalon est au rendez-vous pour accélérer la rénovation énergétique des logements du territoire. Amélioration du cadre de vie, pouvoir d’achat, adaptation au changement climatique...accompagner nos habitants dans cette transition est un enjeu prioritaire de notre agglomération. 1er bailleur de notre territoire, l'OPAC Saône-et-Loire est un partenaire stratégique pour atteindre nos objectifs. »

Pour Lionel Duparay Président de l’OPAC Saône-et-Loire : « Aujourd’hui plus que jamais, nous devons penser à moyen et long terme nos politiques publiques et c’est en cela que la signature d’une telle convention est fondamentale pour les habitants. Réhabilitations thermiques, pour préserver notre Planète mais aussi le pouvoir d’achat de nos locataires, adaptation des logements en prévention de la perte d’autonomie, le développement de nouvelles perspectives sociales qui sont notre ADN en tant que bailleur...la concrétisation de ces actions sont possibles grâce au soutien financier du Grand-Chalon. »