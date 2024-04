Avec l'opération Parasport, le sport se met au service du handicap et de l'emploi

Jolie opération que celle menée conjointement par les services du Grand Chalon et de la ville de Chalon au sein du Parc des Expositions. Associer employeurs, chômeurs en situation de handicap et activités sportives, c'est le savoureux cocktail qui s'est déroulé ce mercredi au sein du Parc. Une trentaine de personnes à la recherche d'un emploi, en situation de handicap ont pu bénéficier du dispositif. Avec une année des sports olympiques et paralympiques, l'idée était clairement de coller à l'actualité de l'événement mondial qui se jouera d'ici quelques semaines au coeur de la capitale. Les organisateurs ont rappelé à travers une telle journée, l'idée de sensibiliser aussi les clubs et associations sportives de l'agglomération, à créer des sections handisport. Moins d'une quinzaine de clubs accueillent des personnes en situation de handicap.

Gilles Platret et Annie Lombard ont d'ailleurs profité de la journée pour rappeler la mobilisation du Grand Chalon, dans la prise en charge de la formation des éducateurs, désireux de s'élancer dans le handisport. Une somme de 6000 euros est inscrite au budget sur l'exercice à venir pour celles et ceux soucieux de se former. Une manière de répondre intelligemment aux inquiétudes financières des clubs, désireux d'ouvrir des sections handisport et de montrer encore et toujours que le sport peut servir de tremplin vers l'emploi.

L.G