Rully a accueilli la Coupe de France des départements de cyclisme U 17

Le week-end était dédié aux deux roues du côté de Rully avec pour la première fois en Saône et Loire, la Coupe de France des départements dans les catégories U17 garcons et U15/U17 en féminines, pour les régions Bourgogne-Franche Comté et Grand Est. Près de 150 coureurs étaient attendus pour ce week-end très ensoleillé. Un samedi dédié au contre-la-montre individuel et le dimanche à la course sur route avec des boucles d'un peu plus de 5 kilomètres dans et autour de Rully. Bravo au comité départemental de cyclisme pour la pleine réussite de l'événement.

L.G - Photos Thierry Thévenet