Le contrôle technique des deux-roues démarre lundi... et "c'est la grande panique"

Le contrôle technique a été décrété obligatoire pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés et malgré toutes les mobilisations des propriétaires de deux roues, sa mise en place débute ce lundi. Antoine Robard, patron du centre technique de Châtenoy en Bressen "C'est échelonnée selon la date de la première immatriculation des véhicules mais les plus anciens devront être contrôlés entre le 15 avril et le 14 août 2024. Et là c'est un sacré bordel qui s'annonce" avoue avec un brin d'angoisse, la charge de travail qui s'annonce. "Une concession vient de m'appeler pour m'en déposer 18 d'un coup" rajoute le chef d'entreprise, qui appelle les propriétaires des deux roues à bien intégrer tous les enjeux qui se dissimulent derrière la mise en place à compter de lundi.





Qui est concerné par le contrôle ? "C'est simple tous les véhicules de catégorie L à l'exception des véhicules de collection dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 et les véhicules de type Trial/Enduro et qui sont liés à la pratique sportive, ainsi que les véhicules liés à l'activité agricole". C'est dire l'ampleur du défi qui s'ouvre pour les centres de contrôle technique qui risquent d'être submergés par la demande, à laquelle ils ne pourront pas répondre.

"Le premier contrôle technique est à réaliser au plus tard quatre mois après la date anniversaire de sa mise en circulation avec quelques aménagements mais globalement ça donne le ton".

Attention à la visite et au délai de la contre visite !

Antoine Robart tire la sonnette d'alarme auprès des propriétaires des deux roues. "Les pièces d'origine sont indispensables à la validité du contrôle. Le risque de voir des refus de délivrance est évident. Et le pire que les délais d'attente vont s'allonger inéxorablement. Si en plus vous devez faire une contre-visite, il faudra rajouter au moins deux mois d'attente. Imaginez un peu tous les problèmes pour celles et ceux qui veulent vendre à partir de lundi leurs deux roues !".

"Sans contrôle technique, il sera impossible de délivrer un certificat d'immatriculation. On n'a pas beaucoup de réponses lorsqu'on sollicite les autorités sur nos inquiétudes mais franchement ca va coincer et faire mal" rajoute Antoine Robart.

Pour le coût ? Comptez entre 50 et 90 euros avec 77 points de contrôle devant être vérifiés par les centres techniques. Antoine Robart va même plus loin sur les problématiques qui s'annoncent pour celles et ceux dont le contrôle technique serait défaillant...avec l'impact sur leurs assurances. Même si les forces de l'ordre ont de toute évidence reçu l'ordre de jouer la carte de la pédagogie pendant quelques temps... ça ne devrait guère durer même si les fédérations de motards poursuivent la mobilisation.

Concrètement retenez

Si votre véhicule a été immatriculé avant le 1er janvier 2017, le premier contrôle est à réaliser au plus tard le 31 décembre 2024. Si votre véhicule a par ailleurs été mis en circulation avant le 1er janvier 2017 et que la date anniversaire de sa première mise en circulation est avant le 15 avril, ce contrôle est à effectuer entre le 15 avril et le 14 août 2024 ;



S’il a été immatriculé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, le premier contrôle doit être effectué en 2025 ;

S'il a été Immatriculé entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le premier contrôle doit être réalisé en 2026 ;

Laurent Guillaumé