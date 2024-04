Les Boucles du Cœur : Le Pôle APF France Handicap a besoin de vous

Cette vente de chouquettes a été organisée par des jeunes du SESSAD et du SAMSAH pour leur permettre d'assister cet été aux Jeux Paralympiques. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 12 avril 2024, le Pôle APF France Handicap lançait en avant-première le projet «Les Boucles du Cœur» dans les galeries marchandes de Carrefour Chalon-Sud avec une vente de chouquettes.

Ce projet pour accompagner huit jeunes du Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et du Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) à Paris du 29 au 31 août afin d'assister à certaines épreuves des Jeux Paralympiques, à savoir le basket-fauteuil, le para athlétisme, le tennis fauteuil et la para natation.

Les jeunes se mobilisent pour que le coût du projet soit diminué. C'est ainsi que Nasrddine Mehdi, en stage à Carrefour dans le cadre de ses études, a été à l'origine de ce partenariat entre l'enseigne, représentée par Arnaud Delahaie, et Les Boucles du Coeur, action menée par Carrefour soutenant les enfants et les jeunes en situation de handicap ou défavorisés.

Parmi les jeunes présents, Nasrddine et Zoumana étaient particulièrement volontaires et dynamiques, toujours prêts à vendre toujours plus de chouquettes.

Durant cette action, les jeunes ont eu la chance de rencontrer Saifedine Alekma, vice-champion d'Europe de lutte. Ce dernier a pris le temps de faire une photo avec les jeunes et de s'intéresser à l'association APF France Handicap. Ce fut aussi l'occasion pour Saifedine de parler de lutte adaptée car il est parrain de l'IME de Sarreguemines (Moselle).

«C'était intéressant, pourquoi pas une initiation à la lutte adaptée pour nos jeunes ?», nous dit Bérénice Bretigny, ergothérapeute du SESSAD APF France Handicap.

Vous pouvez aider ces jeunes en situation de handicap à réaliser leur rêve en faisant un don à APF France Handicap ou en participant à leurs ventes de brioches ou d'œufs.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati