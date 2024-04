Une veillée intergénérationnelle pour l'association "Lire et faire lire"

En partenariat avec la bibliothèque Municipale d’Epervans, le réseau de bénévoles « Lire et Faire Lire » de la Ligue de l’enseignement de Saône et Loire, invitait à une veillée intergénérationnelle, la conteuse Bourguignonne Anne Prost-Cossio le vendredi 5 avril dernier.

Le thème choisi : « Qu’est-ce que ça me fait ? » a permis à Anne la conteuse d’entrainer le public présent dans des histoires « abracadabrantesques » avec fougue et brio !

Sa faconde et son jeu de scène ont fait ressentir des émotions diverses aux petits et grands, telles que la peur, le rire, la colère ou encore la tendresse, en leur permettant de participer, à tour de rôle.

Ce spectacle interactif a été rythmé de façon très agréable par les pauses musicales de Vézio, guitariste et compositeur.

Il a noté la participation active de bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, Jocelyne et Marie Hélène, qui ont endossé le rôle de lectrices, toujours sur le thème des émotions.

Merci pour ce nouveau partenariat qui nous permet à la fois de promouvoir ensemble le livre et la lecture, de faire de belles rencontres et de continuer à collaborer sur d’autres événements à venir. Un grand bravo et un grand merci à tous, public présent et participatif, aux bénévoles de la bibliothèque Municipale d’Epervans et à ceux de Lire et Faire Lire.

Si vous souhaitez promouvoir la lecture et le Livre au sein de votre structure associative, collectivité ou entreprise, n'hésitez pas à nous contacter : https://www.lireetfairelire.org/