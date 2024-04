Travaux : les circulations ferroviaires TER Mobigo fortement impactées les 20-21 avril sur la ligne Dijon-Paris.

La circulation des TER Mobigo sera perturbée sur l’ensemble de la ligne Dijon-Paris toute la journée du samedi 20 avril jusqu’au dimanche 21 avril 13h :

Entre Dijon et Laroche-Migennes : Réduction de l’offre ferroviaire. Un service de substitution par autocars sera mis en place sur les lignes Dijon-Montbard-Laroche-Migennes et Dijon-Auxerre.

Entre Laroche-Migennes et Paris : Circulation de 2 trains sur 5 entre Laroche-Migennes et Montereau. Connexion à Montereau sur l’offre transilien pour voyager depuis/vers Paris.

La période de pointe du dimanche après-midi sera préservée pour assurer les retours de week-end.

Les abonnés ayant communiqué leurs coordonnées sont informés par mail / SMS de cette interruption des circulations et du service de substitution par autocar.

Les TGV circuleront normalement entre Dijon et Paris tout au long du week-end.

Pour voyager entre DIJON, LAROCHE-MIGENNES et PARIS durant ce weekend, SNCF vous invite à vérifier vos horaires avant votre départ :