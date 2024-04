La grande exposition Playmobil du week-end des 20 avril de 10h00 à 18h00 et 21 avril de 10h00 à 17h00 est en pleine préparation au club de foot de Châtenoy le Royal.

Comme toujours, l’exposition est issue de collectionneurs privés et pour faire fonctionner la machine, ce n’est pas moins de 15 bénévoles (membres du bureau, joueurs et joueuses, parents) qui seront à pied d’œuvre afin d’apporter le meilleur au public et visiteurs.

« Ils seront 8 équipes dont 5 locaux, ce qui est bien. Environ 10 scènes différentes seront installées avec pour thème : Zululand 1879, la planète des singes, Retour vers le futur, Jurassic Park, les Lapins de l’Espace, Médiéval Novel More ou Astérix pour n’en citer que quelques-uns… », comme l’a expliqué Pascal Albin responsable de cette expo.

Les enfants vont trouver un espace dédié avec des jeux (espace 1-2-3, 2 terrains de foot en libre-service...) et pour petits et grands : buvette, tombola le samedi et le dimanche toutes les 15 mn avec à la clé 42 lots chaque jour, lot Playmobil évidement.

Pascal et sa collègue Isabelle ont ajouté : « Nous remercions la municipalité et les services techniques pour la mise à disposition du gymnase et l’aide apportée. Merci aussi à Nathalie et Stéphane spécialistes du Playmobil pour leurs conseils et soutien. »

Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, une seule adresse pour venir vous détendre :

L’Exposition-vente PLAYMOBIL à Châtenoy le Royal les 20 et 21 avril 2024.

C.Cléaux