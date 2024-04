AVIS DE DECES - Madame Monique VERGNE née BROCHOT

LE CREUSOT - MERCUREY - AUXY



Roland VERGNE,

son époux ;

Véronique et Thierry BEAUVAIS,

ses enfants ;

Anaëlle et Axel,

ses petits-enfants ;

Marie-Laure VAL et

Jean-Christophe VERGNE,

ainsi que les familles VERGNE, BROCHOT, LACOMME et CHAMBEAUDIE,

tous ses parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique VERGNE

née BROCHOT

survenu le 15 avril 2024,

à l'âge de 75 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu en l'église Saint-Eugène du Creusot, le vendredi 19 avril à 10h30.

Fleurs naturelles, pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.