Championnat de France 1ère Division, 2ème Division et 3ème Division,les Seniors du J.C.C ont fait fort le week end dernier!

La phase qualificative pour les différents championnats de France, s’est tenue au Dojo Cécile NOWAK de St Marcel lors du championnat Bourgogne Franche Comté Séniors.

Le Samedi était consacré aux qualifications pour le championnat 1ère division et 2ème Division.

Les judokas de la rue de la paix ont bataillé ferme et ont su se positionner à l’image de Laura PERONET qui remporte le titre de championne BFC Séniors 1ère Division des -78kg (pour la 4ème année consécutive) et imitée par Chloé DEPLANCHON vainqueur en +78kg ! Deux titres et surtout 2 qualifications pour le championnat de France 1ère division qui aura lieu, cette année, début Novembre à Chalon!

La ville de Chalon sera donc dignement représentée avec 2 judokas du Judo club Chalonnais sur les tatamis du Colisée !

En terminant 3èmes dans leur catégorie, Hélène NASR (-70kg) et Joris LIMONIER (-90kg), ont quant à eux, gagné leur qualification pour le championnat de France 2ème division qui aura lieu à Paris début Juin.D’autres se sont illustrer et terminent leur compétition au pied du podium comme Maël HERBAUX et Stéphane BASSET, tous deux 5èmes en -90kg.

Le lendemain, se tenait le championnat BFC Seniors 3ème Division et là encore, de bons parcours ont permis à certains d’obtenir leur ticket pour une phase nationale. A l’image de Sarah PETIT, médaille d’or des -57kg, elle qui n’est encore que cadette !De l’argent pour Emma VALENTE (-78kg, de Sennecey)) Allan CHEVILLARD (-90kg) et Jérôme RION (-100kg) et du Bronze pour Stéphane BASSET (-90kg) et Maryne LEFEBVRE (-57kg, de Rully) et la 5ème place de Aymen AIT ALE HIANE en -73kg.

Le président Christophe CHARDIN et le directeur Technique Yann DU CLOSEL, sont fiers du très beau palmarès des judokas du club et espèrent que tous feront de bonnes prestations lors de leurs différents championnats nationaux.