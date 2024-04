GOLF -  Le Beaunois Gaspard Bidault surprend les Chalonnais et remporte la coupe Allex 2024

En 2024 la « première » a été bien arrosée, et pas seulement au club house et sous le chapiteau lors de la remise des prix. En ce lundi de Pâques il ne faisait pas en effet un temps à mettre un golfeur dehors, et pourtant ils ont été quarante-cinq courageux à se lancer dans la course à la succession d’Hugo Ressiguié.

Pas de troisième victoire

Déjà vainqueur en 2021 et en 2023, le jeune Chalonnais espérait bien inscrire pour la troisième fois son nom au palmarès de l’épreuve. C’était sans compter sur Gaspard Bidault, venu en voisin de Beaune. Malgré un final difficile, marqué par un double bogey au trou n°16 et deux bogeys aux trous n°17 et n°18, le Côte-d’Orien, auteur de quatre birdies aux trous n°5, n°10, n°11 et n°15, a créé la surprise en prenant le meilleur sur Corentin Besse, deuxième, et Hugo Ressiguié, troisième, pénalisés respectivement par six bogeys et un double bogey et par neuf bogeys. Quatrième, Lucas Denis a été le roi du paradoxe en réalisant pas moins de quatre birdies… mais également quatre doubles bogeys ! Difficile de gagner en jouant comme cela.

Avant que Jonathan Bidault, manager du Golf de la Roseraie, proclame les résultats, Danielle Allex, épouse du regretté chocolatier, qui était accompagnée par sa fille Fleur et par son petit-fils Valère, en présence de Pierre Guyon, vice-président, représentant Carl Fraselle, président de l’AS Golf, a remercié les golfeurs de leur participation en dépit d’une météo peu clémente. Assurant ainsi la pérennité de la plus vieille compétition du club.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 6 ; net : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 24.

2e série dames : brut : 1. Faustine Planté (Chalon) 10 ; net : 1. Faustine Planté (Chalon) 37.

Seniors dames : brut : 1. Josiane Droux (Chalon) 3 ; net : 1. Josiane Droux (Chalon) 21.

1re série messieurs : brut : 1. Gaspard Bidault (Beaune) 30, 2. Corentin Besse (Chalon) 28 ; net : 1. Bertrand Allègre (Chalon) 37, 2. Gaspard Bidault (Beaune) 37.

2e série messieurs : brut : 1. Régis Routaboule (Chalon) 22 ; net : 1. Régis Routaboule (Chalon) 38, 2. Thomas Alamelama (Chalon) 35, 3. Julien Ganzer (Chalon) 33.

3e série messieurs : brut : 1. Eric Planté (Chalon) 107 ; net : 1. Laurent Nourisson (Chalon) 32.

4e série messieurs : brut : 1. Jean-Baptiste Debaux (Chalon) 84 ; net : 1. Christophe Barba (Auvergne-Rhône-Alpes) 63.

Seniors messieurs : brut : 1. Alain Wavrant (Chalon) 17 ; net : 1. Alain Bernardot (Chalon) 32, 2. Alain Wavrant (Chalon) 30, 3. Pascal Metz (Chalon) 21.

Gabriel-Henri THEULOT