Le sous-préfet à la rencontre du meilleur de l’artisanat

Jamais deux sans trois. Après une reconnaissance au niveau national (mobilier national) puis régional (label Entreprise du Patrimoine Vivant) c’est localement que l’atelier d’ébénisterie d’Emmanuel Joussot a été mis à l’honneur par une visite du sous-préfet M. Tainturier.

Accompagné par madame Annie Sassignol maire de Champforgeuil et Madame Cecilia Bernardot de la mission locale, le représentant de l’Etat a été accueilli par le maître des lieux et son « élève » Alexis Dubois. Ce dernier, entré à l’atelier en 2011 à la faveur d’un stage de 3ème est devenu au fil des années un partenaire complet et compétent de M. Joussot, au point qu’à l’heure de la retraite, c’est vers lui qu’Emmanuel se tourne pour l’avenir de la maison.

Au cours de cette visite, M. Joussot a présenté à ses hôtes quelques exemples de travaux réalisés en Bourgogne mais aussi ailleurs, de Paris en lien avec des architectes de renommée à Dubaï ou ailleurs sans oublier de parler du rôle essentiel de la formation et de la transmission.

L’occasion pour M. Tainturier de voir qu’à côté d’une industrie riche et performante, le territoire du Grand Chalon abrite aussi quelques « perles » en matière d’artisanat.

JLC