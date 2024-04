Saône to Rhône, un parcours scientifique pour 4 étudiants jusqu'à Arles

Amandine, Apoline, Jean-Loup et Valentin sont tous étudiants en Master 2 à l'Ecole Normale Supérieure de Paris et tous les 4 ont unis leurs énergies pour un périple scientifique de 4 mois à travers la Saône et le Rhône. Conscients de l'impact de l'activité humaine sur les écosystèmes, c'est tout naturellement qu'ils ont orienté leurs recherches sur des secteurs à notre portée de main. Entre la Saône et le Rhône, les jeunes scientifiques ont dressé un carnet de bord permettant de relier leurs recherches avec celles et ceux qui vivent au quotidien la Saône et le Rhône.

Les questions de la restauration écologique des rivières, de la pollution des microplastiques, la maîtrise et la connaissance de nos rivières ou encore les îles fluviales sont autant de thèmes que la joyeuse tribu décortique depuis leur départ en mars dernier de Port sur Saône. Après quelques péripéties au début de l'aventure, les obligeant à s'adapter à une nouvelle embarcation, ils ont su rapidement trouver leurs marques, y compris en tant que navigateurs amateurs, bien qu'ils soient tous titulaires pour l'occasion de leur permis bateau.

L'arrivée prévue pour Arles à la fin du mois de juin, sera l'aboutissement de ce périple scientifique, qui donnera lieu ensuite à leurs mémoires d'études. Au gré de leurs déplacements, ils ont tenu à associer leurs analyses à la sensibilisation des plus jeunes publics, en frappant à la porte des établissement scolaires qu'ils croisent sur leur "route".

Un projet qui se glisse dans Juste 2.0°C

Juste 2.0°C c'est aussi le nom de l’association loi 1901 reconnue d’intérêt général qui a été fondée en 2020 par des étudiants du monde universitaire français dans le but de soutenir et promouvoir des projets associant recherche scientifique, sensibilisation et initiatives citoyennes sur les effets du changement climatique et de l’anthropisation. Si Amandine, Apoline, Jean-Loup et Valentin ont le pied marin, le projet s'appuie en parallèle avec une équipe à terre, sans laquelle la pertinence serait bien vaine, et qui assure tout le suivi au quotidien. A compter du 20 avril, ils feront une halte à Mâcon pour quelques jours. Soutenus par de nombreux partenaires publics ou privés à l'image de la région Bourgogne-Franche Comté, l'approche plurisdisciplinaire est une belle invitation au voyage, tout en prenant la mesure des bouleversements environnementaux qui se jouent à nos portes, le tout en lien avec tous les acteurs qui touchent de près ou de loin à la Saône et au Rhône.

