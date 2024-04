Aérométal... plus qu'une usine nouvelle... l'incarnation d'une industrie respectueuse de l'environnement

Respectueuse à plus d'un titre. Entre l'économie circulaire érigée en modèle économique et l'application de la Convention des Entreprises pour le Climat, Aérométal fait exemple.

10 millions d'euros d'investissement pour Aérométal, implanté historiquement à Gergy depuis les années 90 avec cette spécialité de valorisation des aciers inoxydables et qui a fait le choix de SaôneOr pour la suite de son longue aventure. Davy Beloeil et son associée Clarisse Maillet ont décidé de frapper un grand coup alors que leur activité de recyclage des métaux rares et précieux ne connaît pas la crise. Bien au contraire, en l'espace d'une année, le chiffre d'affaire a connu une croissance à deux chiffres et les perspectives apparaissent encore plus alléchantes surtout dans le contexte inflationniste du moment et du potentiel mis en place afin d'assurer la souveraineté industrielle... qui passe aussi et surtout par la souveraineté des matières premières.

Nickel, Chrome, Cobalt, Molybdène, Tungstène, Titane et Zirconium n'ont plus aucun secrets pour la fine équipe d'Aérométal qui ne cesse de s'agrandir. Les locaux de Gergy étaient devenus bien trop exigus et ne répondant plus aux ambitions du binôme qui gère l'entreprise. Il fallait passer à la vitesse supérieure mais pas à n'importe quel prix. Ainsi, l’entreprise a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 15 M€ dont plus de 50 % à l’export (Royaume Uni et Allemagne). Elle est certifiée ISO 9100, ISO 9001 et 14001, et labellisée PME attractive depuis 2017. Elle est aussi membre de Nuclear Valley.

C'est là où la rencontre avec les équipes de Dominique Moreau, patron de Kéops, spécialiste des bâtiments industriels prend tout son sens. Engagé depuis quelques temps dans la volonté d'être le moins impactant possible en terme d'empreinte carbone, Kéops a rejoint la Convention des Entreprises pour le Climat. Une manière de travailler autrement en terme de conception de bâtiment, d'être le moins impactant possible sur l'environnement. Sur le site qui accueillera l'usine, Kéops a même pris à sa charge, la transplantation des arbres qui habitaient la parcelle. "C'est le principe d'être le plus autonome, le mois énergivore et le moins impactant possible en terme de carbone qui a prévalu" a tenu à expliquer Dominique Moreau, exhortant les chefs d'entreprise présents à prendre le train en marche.

Bien plus qu'une usine nouvelle, le futur site industriel d'Aérométal veut jouer la carte à 100 % d'une empreinte carbone la plus réduite possible. Contrairement à la pose symbolique de moellons pour la cérémonie officielle de pose de la première pierre, les murs seront bien en ossature bois avec un remplissage de paille. Parallèlement, le bâtiment se veut autonome en énergie et toute la conception du début à la fin, s'est faite en étroit lien avec l'ensemble des collaborateurs d'Aérométal. Un long travail de médiation a été fait tout au long de la conception, afin que toutes les remarques soient intégrées, respectant parfaitement les volontés attendues.

Cette nouvelle entité qui a été pensée avec passion et dévouement par nos collaborateurs, représente bien plus qu'une simple installation industrielle. C'est le symbole de notre engagement envers un avenir durable et respectueux de l'environnement et envers le développement industriel que porte le programme territoire d’industrie sur le GRAND CHALON, pour lequel je souligne le travail accompli par son président Sébastien MARTIN et toutes ses équipes » - Clarisse MAILLET Directrice Générale d’AEROMETAL.

Le Président du Grand Chalon a salué quant à lui "le travail vertueux mis en place par Aérométal qui recrée de la valeur ajoutée à partir des déchets. C'est le choix de l'innovation qui est fait ici, celui des ruptures technologiques et qui réinjecte de la valeur ajoutée au coeur de nos territoires".

Olivier Tainturier, Sous-Préfet de Chalon sur Saône, a rappelé "que les besoins français en lithium ou cobalt excèdent la production mondiale". C'est dire l'ampleur du défi qui nous attend, alors que Clarisse Maillet n'a de cesse d'insister sur le fait que nos poubelles industrielles regorgent de métaux indispensables à notre souveraineté future, de quoi laisser dire au représentant de l'Etat à propos de la cheffe d'entreprise, "vous êtes faite de métal rare et précieux pour notre territoire d'industrie".

Laurent Guillaumé