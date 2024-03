Avec Aérométal, Kéops conception, privilégie la préservation de la flore locale sur SaôneOr

Combien de fois la question des arbres arrachés sur le territoire ont défrayé la chronique ? Pour une fois qu'on entre dans un sens inversé, on se devait de marquer le coup. Kéops Conception pour le compte de son client Aérométal qui s'agrandit, passant de son site historique de Gergy à SaôneOr, a mis en avant la préservation des espaces boisés. Les futurs bâtiments qui avoisineront les 9500 m2 ont fait le choix de préserver un bosquet d'arbres et de broussailles (LIRE L'ARTICLE PRECEDENT SUR INFO-CHALON). Ainsi, c'est une trentaine d'arbres, notamment des essences sauvages locales, tels que des prunus, des saules et des cornouillers qui sont en cours de transplantation. Khéops qui a pris en charge le déménagement a fait appel à l'entreprise ATP Arbres Techniques, située dans l'Eure, avec une très solide réputation sur le sujet. Le reste des travaux paysagers revenant à l'entreprise locale Paysages 2000.

Kéops Conception qui a fait le choix d'adhérer à la Convention des Entreprises pour le Climat privilégie toutes les options permettant de préserver l'environnement dans ses démarches de construction. Ainsi le futur bâtiment dont le terrassement interviendra début avril, présentera une éco-conception hors norme avec une ossature bois avec un remplissage paille. Une technique qui a déjà fait ses preuves à Chalon avec le dernier espace petite-enfance dans le quartier du Stade-Fontaine au Loup.

Laurent Guillaumé