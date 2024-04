AVIS DE DECES - Monsieur Yvon BOTTEREAU

SAINT-RÉMY - CHÂTENOY-LE-ROYAL - SAINT-LOUP-DE-VARENNES - PERTUIS



Jean-Michel et Christine, Pascal et Sylvie,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Yvon BOTTEREAU

survenu à l'âge de 95 ans.

Une bénédiction sera célébrée jeudi 25 avril 2024, à 15 heures, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey (71).

Ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'Ehpad

« les Terres de Diane ».

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.