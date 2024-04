Réception des travaux d’aménagement du carrefour entre les rues Alfred Kastler et Argentique à Fragnes-La-Loyère

Le trafic au carrefour des rues Alfred Kastler et Argentique ayant significativement augmenté ces dernières années, le Grand Chalon a décidé de revoir son aménagement notamment pour répondre au développement de SaôneOr et à la mise en service du demi-échangeur sur l’A6 fin 2024.

Le programme d’aménagement de la zone du carrefour comprenant la reconfiguration du stationnement à proximité avec la création d’un parking impasse Charpak a été conçu par la SPL Sud Bourgogne Aménagement. Parallèlement, une étude a été menée en 2019 pour aménager un parking à proximité du rond-point de la route de Demigny.

Le Grand Chalon dans le cadre d’un contrat de mandat a confié la mission de pilotage des travaux d’aménagement du carrefour et des deux parkings à la SPL Sud Bourgogne Aménagement, société publique locale d'aménagement et de construction. La SPL a confié la maîtrise d’œuvre de ces travaux à R2S Concept, bureau d’études et maîtrise d’œuvre VRD (voirie et réseaux divers).

Les travaux d’aménagement réalisés

Les travaux d’aménagement du carrefour se sont déroulés du 19 février au 18 mars 2024. Ils ont consisté :

- à créer un plateau ralentisseur et à introduire une nouvelle limitation de vitesse à 30 km/h sur la rue Kastler, avant l’arrivée sur le carrefour,

- à supprimer l’accès à la contre-allée de la rue de l’Argentique au niveau du carrefour et à ajouter un ilot central pour mieux canaliser les flux et éviter aux poids-lourds de s’engager dans la contre-allée par erreur,

- à élargir le carrefour rue de l’Argentique pour donner de l’aisance à la giration des poids-lourds,

- à créer une amorce de piste cyclable en lieu et place de la contre-allée dans l’attente d’un raccordement à la piste cyclable de la réserve foncière (lotissement et ZAC).

NB : les places supprimées dans la contre-allée ont été recrées sur l’ilot central.